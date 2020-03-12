Якутск, , 09:59 — REGNUM Власти Якутии мониторят ситуацию с коронавирусом — анализы, взятые более чем у 300 человек, оказались отрицательными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Удалось добиться того, что теперь тесты на коронавирус делают в Якутии, ранее отправляли в Новосибирск.

Что касается проведения массовых мероприятий, то, по словам вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной, какие-то из них пройдут без участия иностранных гостей:

«В конце марта в таком режиме будет проведен Международный кинофестиваль в Якутске. В рамках кинофестиваля все иностранные фильмы будут просмотрены, но гостей из-за рубежа не будет».

Руководство Федерации Якутии по мас-рестлингу приняло решение не проводить чемпионат мира в республике.

«По каждому мероприятию мы отрабатываем вопрос чётко и в соответствии со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране и мире», — добавили в правительстве.

Жителям Якутии рекомендуют отложить поездки и командировки за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии открыли горячую линию по вопросам коронавируса.