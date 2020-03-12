Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Главу Екатеринбурга Александра Высокинского попросили взять под контроль ситуацию с пожарами в старых домах на Уралмаше. Просьбу изъявил депутат гордумы Алексей Вихарев на заседании представительного органа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам парламентария, жители домов подозревают, что дома подожгли умышленно. Причиной мог стать конфликт с застройщиками, с которыми не удалось сойтись в цене по вопросу продажи квартиры.

«Прошу вас взять ситуацию на контроль, провести совещание с силовиками», — сказал Вихарев.

Мэр пообещал, что проведёт совещание с представителями правоохранительных органов в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Уралмаше загорелся завод. Пострадала производственная площадка на улице Фронтовых бригад.

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