Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Ранее снесённую Краснознамённую группу с Орденом Ленина, которую в 2020 году хотят вернуть Екатеринбургу, могут дополнить новой надписью. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если Екатеринбургу присвоят звание Города трудовой славы, то данное обстоятельство может быть увековечено на обновлённой Краснознамённой группе. В частности, на основание памятника могут установить надпись о получении звания.

«Рассчитываю, что до конца нынешнего года мы восстановим памятный знак «, — сказал мэр.

Как сообщалоИА REGNUM, народный памятник варварски снесли в 2013 году. На его место сначала установили часы, отсчитывающие время до Олимпиады-2014 в Сочи. После демонтажа часов место пустует. Орден Ленина был вручён городу за вклад горожан в Великую Отечестенную войну, а также за трудовые и революционные заслуги.

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