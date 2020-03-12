Ялта, Крым, 12 марта 2020, 12:31 — REGNUM Общественность Крыма просит захоронить с почестями часть останков командира Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого, прах которого неоднократно тревожили из-за земельных притязаний чиновников и олигархов. Об этом 11 марта сообщило «Независимое телевидение Севастополя».
Комиссар Балаклавского партизанского отряда Александр Терлецкий был замучен гитлеровцами и 25 марта 1942 года принял казнь на немецкой виселице со словами «Живи, Севастополь!». После освобождения Крыма местные жители перезахоронили его прах на опушке леса и поставили небольшой памятник. В 1963 году, по просьбе вдовы Терлецкого, его перенесли в Форосский парк, недалеко от погранзаставы, которой он командовал.
Однако, по словам местных жителей, в течение последних 17 лет его останки перезахоранивают буквально «по частям», поскольку многим состоятельным людям не давала покоя эта земля.
По её данным, в 2003 году ялтинские власти, заручившись поддержкой украинского кабинета министров, перенесли останки Терлецкого на вновь создаваемую Аллею героев — в четвёртую по счёту могилу. Но эксгуматоры так торопились, что в спешке забыли в старой могиле часть останков героя. В 2018 году поисковикам Восточно-Крымского центра по просьбам общественников разрешили вскрыть старую могилу, и они обнаружили в ней остатки стенок гроба, кости, зубы, фрагменты позвонков.
Теперь власти Ялты собираются «дозахоронить» их в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы» в «новой» могиле. При этом Госкомнаследия Крыма запретило поднимать надгробие, поскольку могила — это объект культурного наследия регионального значения, поэтому мероприятия должны проводиться «с наименьшим нанесением ущерба плиточному покрытию на месте захоронения, между обелиском и могильной плитой, с последующим восстановлением плиточного покрытия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Севастополем в районе посёлка Сахарная головка вандалы разрушили могилу неизвестного солдата. И.о. губернатора Михаил Развожаев узнал об инциденте из СМИ, а не от тех, кто должен следить за порядком на данной территории.
Об этом: Глава Севастополя узнал о разрушении могилы неизвестного солдата из СМИ