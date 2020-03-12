Ялта, Крым, , 12:31 — REGNUM Общественность Крыма просит захоронить с почестями часть останков командира Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Александра Терлецкого, прах которого неоднократно тревожили из-за земельных притязаний чиновников и олигархов. Об этом 11 марта сообщило «Независимое телевидение Севастополя».

Комиссар Балаклавского партизанского отряда Александр Терлецкий был замучен гитлеровцами и 25 марта 1942 года принял казнь на немецкой виселице со словами «Живи, Севастополь!». После освобождения Крыма местные жители перезахоронили его прах на опушке леса и поставили небольшой памятник. В 1963 году, по просьбе вдовы Терлецкого, его перенесли в Форосский парк, недалеко от погранзаставы, которой он командовал.

Однако, по словам местных жителей, в течение последних 17 лет его останки перезахоранивают буквально «по частям», поскольку многим состоятельным людям не давала покоя эта земля.

«В 2002 году директором, то есть владельцем санатория был Виктор Пинчук — зять тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Ему приглянулся этот бугор, для того, чтоб построить себе коттедж», — сообщила прессе жительница Фороса Марина Рикмэн.

По её данным, в 2003 году ялтинские власти, заручившись поддержкой украинского кабинета министров, перенесли останки Терлецкого на вновь создаваемую Аллею героев — в четвёртую по счёту могилу. Но эксгуматоры так торопились, что в спешке забыли в старой могиле часть останков героя. В 2018 году поисковикам Восточно-Крымского центра по просьбам общественников разрешили вскрыть старую могилу, и они обнаружили в ней остатки стенок гроба, кости, зубы, фрагменты позвонков.

Теперь власти Ялты собираются «дозахоронить» их в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы» в «новой» могиле. При этом Госкомнаследия Крыма запретило поднимать надгробие, поскольку могила — это объект культурного наследия регионального значения, поэтому мероприятия должны проводиться «с наименьшим нанесением ущерба плиточному покрытию на месте захоронения, между обелиском и могильной плитой, с последующим восстановлением плиточного покрытия».

«В 2003 году не было почётного захоронения. Поэтому, всё, что мы нашли 8 июня 2019 года на старой могиле — поисковиками было найдено и общественностью — всё, что было найдено, эти фрагменты — не под плитку между надгробной плитой и обелиском. А чтоб была поднята надгробная плита, как положено. И чтобы у нашего Александра Степановича Терлецкого была настоящая могила, а не просто сделали подкоп. Он заслуживает! Он герой!», — высказала мнение общественности жительница Фороса Евдокия Мацукова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Севастополем в районе посёлка Сахарная головка вандалы разрушили могилу неизвестного солдата. И.о. губернатора Михаил Развожаев узнал об инциденте из СМИ, а не от тех, кто должен следить за порядком на данной территории.

Об этом: Глава Севастополя узнал о разрушении могилы неизвестного солдата из СМИ