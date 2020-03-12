Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Американским военнослужащим с 13 марта временно запрещено выезжать в Италию, Южную Корею, Иран и Китай из-за вспышки коронавируса. Ограничение вводится на 60 дней, говорится в распространенном 11 марта заявлении министра обороны США Марка Эспера.

Запрет распространяется на военнослужащих, гражданский персонал минобороны и членов их семей в отношении въезда, выезда или поездок через указанные страны. Эспер назвал принятые меры целесообразными, подчеркнув, что для Пентагона главным приоритетом является защита и благополучие американского народа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уведомляют о 938 подтвержденных и предполагаемых случаях заражения коронавирусом в 38 штатах. От вызванного вирусом заболевания скончались 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп распорядился временно закрыть въезд в страну из Европы.

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