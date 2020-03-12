Якутск, , 06:26 — REGNUM 9 Мая в Якутске в праздничном шествии пройдут тысячи горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«2020-й год объявлен по указу главы Якутии Годом патриотизма. В День Победы в шествии будут участвовать 2550 солдат, офицеров, кадетов, юнармейцев, студентов и школьников. По площади Ленина торжественно пройдут 75 колонн пеших «коробок» и военной техники», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовится к масштабному празднованию 75-летия Великой Победы.