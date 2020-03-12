Новосибирск, , 06:13 — REGNUM Первыми получателями «сельской ипотеки» в Новосибирской области стала семья Ермаковых из посёлка Садовый. Они получили льготную ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«Именно сниженная ставка и помогла принять решение оформить ипотеку. Сейчас живем с родителями, но уже совсем скоро переедем в свою собственную квартиру», — отметила Алена Ермакова.

Директора новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров рассказал, что с начала года принято уже более тысячи заявок на льготную сельскую ипотеку на общую сумму более 2,5 млрд рублей.