Магадан, Магаданская область, , 06:08 — REGNUM Зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области Сергей Носов вручили ветеранам и труженикам тыла, живущим в регионе, памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне1941−1945 гг.», сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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«Наш долг — хранить память о вашем великом подвиге, о вашей силе духа и бесстрашной любви к Отечеству. Ваш героизм, целеустремленность, готовность пожертвовать всем, чтобы наша страна оставалась свободной, дали возможность всем нам жить и работать под мирным небом над головой», — обратился к ветеранам Юрий Трутнев.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе вручил юбилейные медали труженикам тыла: Анне Лаврентьевне Белявской, Антонине Семеновне Шведовой, Ульяне Васильевне Шитиковой, а также бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Надежде Яковлевне Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта вице-премьер Юрий Трутнев находится с рабочей поездкой в Магаданской области.