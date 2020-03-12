Пекин, , 05:45 — REGNUM На материковой части Китая за пределами эпицентра эпидемии провинции Хубэй зафиксировано всего семь новых случаев заражения COVID-19, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Среди всех случаев шесть, которые являются «импортными». Три из них приходятся на провинцию Гуандун, где выявлено три случая, провинцию Ганьсу, где выявлено два случая и провинцию Хэнань, где выявлен один случай. Общее же число «импортных» случаев, как сообщало ИА REGNUM, достигло 85 в Китае.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в Китае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом и 11 смертей. Основными «странами-импортерами» вируса в Китай являются Италия, Великобритания и Испания.