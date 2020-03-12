Зея, Амурская область, , 05:22 — REGNUM На Зейской ГЭС для проведения планового ремонта остановлен второй гидроагрегат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Издание «Зейский вестник» на своей странице в социальной сети Instagram сообщает, что капитальный ремонт на электростанции продлится 160 суток и завершится 2 августа.

В план ремонта входит инструментальное обследование гидротурбины, полная разборка гидроагрегата с ремонтом его основных узлов, регулировке будет подвергнута кинематика рабочего колеса, шпильки крепления крышки турбины будут полностью заменены. Также будет проведён ремонт аварийно-ремонтного затвора.

«Каждый гидроагрегат станции проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для второго гидроагрегата это уже девятый капитальный ремонт за 45 лет его эксплуатации», — сообщает «Зейский вестник».

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения контртеррористических учений спецназ правоохранителей защитил Зейскую ГЭС от террористов.