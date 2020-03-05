Зея, Амурская область, , 10:37 — REGNUM Сценарий с отражением террористической атаки на Зейскую ГЭС отработали сегодня, 5 марта, правоохранители в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Приамурью.

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На Зейской гидроэлектростанции прошли антитеррористические учения, в которых приняли участие различные силовые ведомства, руководство города и области. По легенде учений на территорию ГЭС проникла группа террористов, которая захватила заложников. Всего в учениях приняло участие около 500 сотрудников правоохранительных органов и более 60 единиц спецтехники.

«Учения такого масштаба позволяют совершенствовать уровень подготовки оперативного штаба в Амурской области к выполнению задач в реальной обстановке. Именно в таких условиях происходит отработка взаимодействия наших ведомств», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористические учения прошли в Воронеже.