Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Американский штат Аризона стал 24-м в США, где ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. О таком решении объявил губернатор штата Даг Дьюси на своей странице в Twitter.

«Я только что отдал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Дьюси добавил, что режим ЧС позволит чиновникам и административным работникам получить необходимые инструменты для борьбы с инфекцией. Согласно указу губернатора, в штате запрещена спекуляция средств для тестирования людей на наличие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в столичном округе Колумбия в США. Как отметила мэр Вашингтона, это позволит администрации получить дополнительные финансы для борьбы с инфекцией.

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