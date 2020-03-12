Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал молдавских граждан, находящихся за границей, оставаться там, где они находятся, и не пытаться вернуться в страну в период, когда многие границы закрыты. Об этом Додон заявил в своем обращении после выявления четвёртого случая коронавируса, импортированного из Италии, передает ИА REGNUM.

Додон сообщил, что пять или шесть граждан Молдавии заблокированы в аэропорту в Риме. «Уважаемые сограждане, мы вас ждем дома, но рекомендуем оставаться там, где вы находитесь. Не пытайтесь сейчас вернуться домой. В транзитных зонах вы можете попасть в карантин на несколько недель», — сказал Додон.

По его словам, часть граждан Молдавии может попытаться вернуться в Молдавию через Украину, поэтому молдавские власти усилили участок молдавско-украинской границы.

Со стороны Румынии, по словам Додона, потока быть не может, т.к. Бухарест ввел жесткие ограничения и остановил транспортное сообщение с Италией. А Молдавия также отменила все рейсы в Италию и из этой страны.

Первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии. А 11 марта — еще у одного молодого человека. вернувшегося из Италии.

В республике объявили оранжевый уровень опасности из-за риска распространения коронавируса. А с 11 марта в стране на две недели закрыли все школы и детсады.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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