Кишинёв, , 02:03 — REGNUM В Молдавии подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщила 11 марта министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Коронавирус диагностировали у молодого человека, который недавно вернулся из Италии.

Первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии.

В республике объявили оранжевый уровень опасности из-за риска распространения коронавируса. А с 11 марта в стране на две недели закрыли все школы и детсады.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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