Ла-Пас, , 23:57 — REGNUM Чрезвычайное положение объявлено в связи с пандемией по коронавирусу властями Боливии. Об этом 11 марта сообщил журналистам глава администрации президента Йерко Нуньес.

Нуньес пояснил, что режим ЧП позволит властям ускорить выделение денежных средств на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Глава администрации президента уточнил, что на настоящий момент власти Боливии не намерены закрывать границы, но граждане, прибывающие из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, должны добровольно самоизолироваться на 14 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях заболевания коронавирусом, выявленных на территории Боливии. Заболели две пожилые женщины, недавно побывавшие в Италии.

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