Шри-Джаяварденепура-Котте, , 23:57 — REGNUM Выдачу виз иностранным гражданам по прибытии в связи с эпидемией коронавируса приостановили власти Шри-Ланки. Об этом 11 марта сообщает новостной портал Ada Derana, ссылаясь на департамент правительственной информации страны.

Данное решение будет действовать неопределённый срок, вплоть до особого указания. Кроме того, власти страны призвали граждан не выезжать за пределы Шри-Ланки без особой на то необходимости.

Напомним, ранее программа выдачи виз была продлена властями Шри-Ланки для 48 стран, включая Россию.

В связи с эпидемией коронавируса решение о прекращении выдачи виз по прибытию приняли также власти Таиланда, а власти Индии отменили все туристические и ряд иных виз для граждан других государств с 13 марта по 15 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях заражения коронавирусом, выявленных на Шри-Ланке.

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