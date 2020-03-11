Рим, , 22:59 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания Burger King временно приостанавливает работу своих заведений в Италии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 11 марта пресс-служба компании.

Как уточняется, все рестораны Burger King в Италии будут закрыты до тех пор, пока в стране не будет отменён режим чрезвычайной ситуации.

При этом, как заявили в компании, всё оставшееся на текущий момент продовольствие и сырьё, предназначенное для заведений сети, будет передано благотворительным организациям.

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