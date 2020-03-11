Москва, , 21:47 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о шести новых случаях заболевания в Москве и ещё двух — в Московской области. Отмечено, что все новые пациенты вернулись из поездок в Италию.

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