Бразилиа, , 21:04 — REGNUM Самое большое число заболевших коронавирусом на территории Южной Америки зафиксировано в Бразилии. Об этом 11 марта свидетельствуют данные министерств здравоохранения стран континента.

В Бразилии, по последним данным, выявлено 34 случая, на подозрении находятся 893 человека. На втором месте по количеству заболевших Аргентина, здесь зафиксировано 19 случаев заболевания, один пациент скончался.

В Эквадоре и Чили зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. В Перу минздрав заявил об 11 инфицированных коронавирусом.

Шесть новых случаев подтверждено в Колумбии, всего в стране девять заболевших. В Парагвае, по последним данным, выявлено пять подтверждённых случаев заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении Всемирной организацией здравоохранения пандемии по коронавирусу COVID-2019.

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