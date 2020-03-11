Дублин, , 20:32 — REGNUM Смертельный случай от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, впервые зарегистрирован в Ирландии, сообщили 11 марта в ирландском правительстве.

Напомним, в Ирландии уханьским вирусом инфицированы 34 человека. Накануне, 10 марта, в стране вирус обнаружен у десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения в Ирландии был обнаружен 5 марта городе Корк.

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