Дублин, 11 марта 2020, 20:32 — REGNUM Смертельный случай от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, впервые зарегистрирован в Ирландии, сообщили 11 марта в ирландском правительстве.
Напомним, в Ирландии уханьским вирусом инфицированы 34 человека. Накануне, 10 марта, в стране вирус обнаружен у десяти человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения в Ирландии был обнаружен 5 марта городе Корк.
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