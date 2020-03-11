Москва, , 19:59 — REGNUM Новые заболевшие коронавирусом на территории России вернулись из поездки в Италию. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Обращаем внимание, новые пациенты вернулись в Москву из Италии», — говорится в сообщении.

В штабе призвали граждан, прибывших рейсами авиакомпании S7 3584 Верона — Москва (29 февраля) и 3588 Верона — Москва (1 марта), а также рейсом «Уральских авиалиний» 3510 Верона — Москва (29 февраля), незамедлительно позвонить в скорую помощь, не посещать самостоятельно медицинских учреждений и не выходить на улицу.

Напомним, ранее в оперативном штабе сообщили о шести новых случаях коронавируса в Москве и ещё двух — в Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё восемь случаев заражения коронавирусом вывлены в России