Волжский, Волгоградская область, , 18:03 — REGNUM За неверную маркировку продукции оштрафовали мясокомбинат в Волжске Волгоградский области. Руководство компании просрочило оплату этого штрафа и теперь мясокомбинату предстоит оплатить ещё одно взыскание, сообщили 11 марта в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В пробе колбасы мясокомбината в феврале 2019 года эксперты обнаружили ДНК свинины, не заявленной в составе. Предприятие привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 100 тысяч рублей. Руководство пыталось обжаловать решение Россельхознадзора сначала в Арбитражном суде Волгоградской области, а затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Иски производителя не удовлетворили и обязали оплатить штраф до 28 октября 2019 года.

Фактически взыскание было оплачено 9 декабря 2019 года. В связи с несвоевременной оплатой мировой судья судебного участка №70 города Волжский вынес решение о новом штрафе предприятию в размере 100 тысяч рублей.