Посёлок городского типа Прохоровка, Белгородская область, , 17:43 — REGNUM Парк военной сирени откроют на территории заповедника «Прохоровское поле» в Белгородской области. Торжественное мероприятие запланировано на 8 мая, сообщили 11 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Парк заложили в Прохоровке весной 2018 года — рядом с Музеем бронетанковой техники ветераны высадили первые 25 кустов. Накануне Дня Победы здесь пройдёт фестиваль сирени в рамках форума «Зелёная столица». Гостей мероприятия ждут не только тематические мастер-классы, но и ярмарка сортовой сирени.

«Это будет коллекция сирени, которой нет нигде в мире. Также здесь появятся необычные арт-объекты, которые позволят оживить парк и добавить в него красок. Так как сирень цветёт недолго, а парк должен быть интересен посетителям в течение всего года, мы решили сделать такие арт-объекты, которые бы отражали все представленные в парке сорта. Я сейчас не буду раскрывать все секреты, скажу лишь, что это будут очень зрелищные объекты с подсветкой», — рассказала куратор фестиваля, советник заместителя губернатора — начальника департамента строительства и транспорта по специальным проектам Анна Гамурак.

В рамках фестиваля пройдёт конференция сиреневодов, на которую приглашены российские и зарубежные представители ботанических садов, ландшафтные дизайнеры, биологи и другие эксперты.