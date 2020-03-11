Посёлок городского типа Прохоровка, Белгородская область, 11 марта 2020, 17:43 — REGNUM Парк военной сирени откроют на территории заповедника «Прохоровское поле» в Белгородской области. Торжественное мероприятие запланировано на 8 мая, сообщили 11 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Парк заложили в Прохоровке весной 2018 года — рядом с Музеем бронетанковой техники ветераны высадили первые 25 кустов. Накануне Дня Победы здесь пройдёт фестиваль сирени в рамках форума «Зелёная столица». Гостей мероприятия ждут не только тематические мастер-классы, но и ярмарка сортовой сирени.
В рамках фестиваля пройдёт конференция сиреневодов, на которую приглашены российские и зарубежные представители ботанических садов, ландшафтные дизайнеры, биологи и другие эксперты.