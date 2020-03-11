Вена, 11 марта 2020, 17:02 — REGNUM Полёты пассажирских самолётов из Италии приостановили власти Австрии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщил 11 марта журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Австрийский министр отметил, что также с 11 марта прекратилось и пассажирское сообщение с Италией. По его словам, на австрийско-итальянской границе вводится пограничный контроль с участием санитарных властей.
Напомним, в Австрии на сегодняшний день выявлено 206 заболевших уханьским вирусом: двое из них выздоровели, один находится в тяжёлом состоянии.
В Италии новым коронавирусом заразились 10 149 человек с 631 летальным исходом и 622 выздоровевшими.
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