Варшава, , 16:20 — REGNUM Две недели не будут функционировать в Польше все учебные заведения в связи с распространением вируса COVID-19, сообщил 11 марта журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Образовательные учреждения закрываются с 16 марта. По словам главы правительства, польские власти не исключают, что эпидемия станет «очень опасной». Моравецкий отметил, что власти пытаются «максимально замедлить распространение коронавируса».

В свою очередь польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский отметил, что «это не каникулы» и что нужно по возможности не ходить в места массового скопления людей, например, в рестораны.

Напомним, в Польше уханьский вирус диагностирован у 25 человек, один пациент находится в тяжёлом состоянии.

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