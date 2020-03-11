Париж, , 15:46 — REGNUM Число посетителей Версальского дворца во Франции сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает BFM TV.

В отличие от музея Лувр во Франции, который был закрыт в течение нескольких дней, ворота Версаля оставались открытыми для публики с момента распространения коронавируса в стране.

Однако бывший дом французских королей, который ежегодно привлекает восемь миллионов посетителей, потерял более четверти своих посетителей по сравнению с 2019 годом.

Версаль принял меры по снижению рисков передачи коронавируса в соответствии с рекомендациями правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции все регионы в настоящее время имеют как минимум один подтвержденный случай коронавируса

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