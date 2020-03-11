Краснодар, , 15:38 — REGNUM Почётный гражданин Краснодара, участник Великой Отечественной войны, освободитель города Степан Моргун скончался в Краснодаре 9 марта. 12 марта состоится гражданская панихида, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Степан Моргун Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

Степан Моргун родился 16 декабря 1924 года в станице Каневской Краснодарского края. В июле 1942 года был призван в армию, направлен в 1133 стрелковый полк 339 Ростовской стрелковой дивизии. Освобождал Краснодар, города и станицы Кубани. Участвовал в прорыве «Голубой линии», воевал за освобождение Крыма. Дошел до Берлина. После окончания войны стал офицером, продолжил службу. После увольнения из армии вернулся в Краснодар, где и работал в системе советской торговли, позже был экспертом Торгово-промышленной палаты. В 2018 году Степану Моргуну было присвоено высшее городское звание Почетного гражданина Краснодара.

Гражданская панихида состоится 12 марта в Храме Преподобного Ильи Муромского с 10:30 до 11:30.