Москва, , 15:24 — REGNUM Самым лучшим курортом России для отдыха ранней весной 2020 года стал «Роза Хутор» в Сочи. За него отдано 20% голосов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказалась Ялта, Крым (18%), на третьем — курорты в Подмосковье (12%). В пятерке лидеров — Байкал, Иркутская область и Бурятия (11%), «Красная Поляна», Краснодарский край (8%).

Также в топ-10 лучших курортов России для отдыха весной вошли курорты Ленинградской области (6%), Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край), Белокуриха (Алтайский край), Яктыкуль (Башкирия) и Светлогорск (Калининградская область) (по 4% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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