Париж, , 15:14 — REGNUM Во Франции все регионы в настоящее время имеют как минимум один подтвержденный случай коронавируса, передает BFM TV.

Согласно последнему докладу, опубликованному в стране, 1784 случая заболевания коронавирусом и 33 смертельных случая зафиксированы в стране.

По последним данным, во Франции было выявлено более 100 случаев заболевания коронвируса в ряде регионах страны, включая Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила, что она прошла проверку на коронавирус и её тест оказался отрицательным.

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