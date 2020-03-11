Тегеран, , 14:17 — REGNUM В Иране число заболевших коронавирусом нового типа возросло до 9000. Об этом 11 марта сообщает агентство Fars News со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

При этом за сутки в Иране было выявлено 958 новых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

В сообщении говорится, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 63 человека. Таким образом, число жертв коронавируса в стране увеличилось до 354.

Напомним, для борьбы с коронавирусом Китай направил в Иран гуманитарную помощь в размере более 1,6 млн юаней (около $290 тыс.).

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