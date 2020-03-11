Москва, , 12:25 — REGNUM Правопорядок в местах изоляции граждан, зараженных коронавирусом, обеспечивает Росгвардия. Ведомство находится в постоянной готовности на случай чрезвычайных ситуаций, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов 11 марта на расширенной коллегии ведомства.

Он отметил, что ведомство и структуры Роспотребнадзора конструктивно взаимодействуют. Это подтверждено тем фактом, что в текущем году сотрудники Росгвардии стали охранять места изоляции граждан, помещённых в карантин по коронавирусу. Таким образом предотвращается угроза распространения инфекции.

Золотов добавил, что войска находятся в постоянной готовности на случай, если придётся ликвидировать чрезвычайные ситуации. Обеспечена в том числе возможность авиационной поддержки.

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