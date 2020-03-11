Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:15 — REGNUM Первый случай инфицирования пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, подтвержден у жителя Шри-Ланки. Об этом 11 марта сообщает местное издание Lankadeepa.

По словам главы службы здравоохранения Шри-Ланки, зараженным оказался 52-летний мужчина, который был гидом у группы туристов из Италии. Коронавирус был диагностирован у него накануне вечером.

Инфицированный был госпитализирован. В настоящее время собирается информация о местонахождении итальянских туристов. Кроме того, власти выясняют с кем контактировала группа.

Это уже второй случай заболевания коронавирусом на территории Шри-Ланки.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован на Шри-Ланке 27 января. Медики диагностировали вирус у гражданки Китая.

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