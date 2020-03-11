Вашингтон, , 09:54 — REGNUM К популярнму пиксельному симулятору фермера Stardew Valley вышел мод (модификация игры) The Stray Catfe. Об этом 10 марта сообщил журнал PC gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1237589152540930048

Мод добавляет в игру, по выражению редакции, «супермилое кафе», которое позволяет персонажу отдохнуть в этом заведении с чашкой кофе после «тяжелого дня сельскохозяйственных работ». Модификация создана пользователем портала Nexusmods под ником Sierra Schedin.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатель Stardew Valley Эрик Бароне работает над крупным обновлением игры. Он отметил, что, когда работа будет закончена, все поклонники получат его бесплатно.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Stardew Valley работает над крупным обновлением для игры