Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Из-за выявления на своей территории первого больного коронавирусом, монгольские власти отменили все регулярные рейсы в страну до 28 марта. Как сообщили ИА REGNUM в посольстве России в Монголии, решение принято Государственной чрезвычайной комиссией Монголии.

Кроме того, прекращено движение поездов и запрещён въезд на территорию страны на автомобилях для иностранцев.

«До 7:00 16 марта 2020 года приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри страны, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолетах внутренних авиалиний», — добавили в посольстве.

В правительстве Бурятии призвали российских граждан, планирующих поездки к соседям, учитывать сложившуюся ситуацию.

Напомним, первый заражённый новым типом коронавируса в Монголии прибыл в страну транзитом через Москву. Как сообщало ИА REGNUM, пострадавший является гражданином Франции, он работает в Монголии и прибыл 2 марта в Улан-Батор транзитом через Москву.

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