Улан-Батор, , 08:55 — REGNUM Первый заражённый новым типом коронавируса в Монголии прибыл в страну транзитом через Москву, сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, пострадавший является 57-летним гражданином Франции, он работает в Монголии и прибыл 2 марта в Улан-Батор транзитом через Москву. Власти страны установили лиц, с кем контактировал заболевший.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в стране.

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