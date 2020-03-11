Благовещенск, , 06:55 — REGNUM Семь вдов участников войны из Приамурья получат жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На приобретение квартир необходимо порядка 15 млн рублей, средства для этой цели планирует выделить Минстрой России: соответствующие документы представлены региональным министерством социальной защиты.

В 2019 году новое жильё в Приамурье получили два ветерана Великой Отечественной войны и 8 вдов участников войны. В настоящее время в качестве нуждающихся в улучшении условий проживания участников Великой Отечественной войны в Приамурье нет.

«Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны идёт в рамках реализации Указа президента. В Приамурье с 2008 года улучшить жилищные условия успели 2209 ветеранов и вдов ветеранов», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 243 ветерана Великой Отечественной войны получили новое жильё.