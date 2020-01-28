Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Власти Ростовской области в 2019 году комфортным жильём обеспечили 243 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики региона 28 января.

«В 2019 году в федеральном бюджете для Ростовской области было предусмотрено 382 млн рублей, за счёт которых 243 ветерана обеспечены жильём», — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

По информации чиновника, за пять лет льготное жильё на Дону получили почти 2 тыс. ветеранов.