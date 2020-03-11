Благовещенск, , 06:52 — REGNUM На Забайкальской железной дороге создадут специальные поезда, предназначенные для борьбы с размытием путей во время паводков и наводнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской Железной Дороги.

Читайте также: Ливневые дожди в Приамурье размыли железную дорогу

Всего будет создано 22 таких поезда. 13 поездов будут работать в Забайкальском крае, а ещё девять в Приамурье.

«В состав спецпоезда войдут вагоны и платформы с щебнем, камнем, шпалами и другими расходными материалами, а также со специальными инструментами и оборудованием, которым железнодорожники смогут оперативно укреплять земляное полотно под путями», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, во время сильнейшего наводнения летом 2019 года на Дальнем Востоке, железнодорожники неоднократно сталкивались с размытием путей.