Благовещенск, , 03:29 — REGNUM

На перегоне между станциями Ерофей Павлович и Сегачама в Приамурье из-за размыва железнодорожной насыпи задержаны поезда дальнего следования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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Обильные осадки, накрывшие Приамурье, привели к нарушению целостности водопропускной трубы под железнодорожной насыпью, что привело к осыпанию и размытию грунта, создав условия для обрушения пути. К месту происшествия был направлен противоразмывный поезд, загруженный камнем, щебнем и пиломатериалами для оперативного выполнения восстановительных работ.

В связи с аварийной ситуацией, на время ремонта пути были задержаны поезда дальнего следования сообщением «Благовещенск — Чита», «Владивосток — Москва» и «Москва — Владивосток» на срок от 36 минут до 1 часа 17 минут.

Ранее на перегоне Омутная — Сгибеево проводились работы по восстановлению и укреплению подмытого земляного полотна и очистке водоотводных сооружения, без задержки в пропуске железнодорожных составов и пассажирских поездов.

По информации Забайкальской железной дороги, из-за неблагоприятных прогнозов погоды, сильных осадков и связанного с этим паводка, заранее было сформировано 22 противоразмывных поезда, готовых в любую минуту убыть в любую точку дороги для восстановления пути.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь парализовал движение по улицам Благовещенска в Приамурье, коммунальные службы констатируют факт: городская ливнёвая канализация не справляется с объёмом воды, принесённым тайфуном. В городе затоплены подвалы домов, частные подворья, вода стоит во многих госучреждениях, школах, больницах, детских садах.