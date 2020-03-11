Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в США достигло 975 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на данные американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что 31 человек на территории Соединенных Штатов скончался в результате заболевания COVID-19. Из них 24 человека умерли в штате Вашингтон, трое — в Калифорнии, два — во Флориде, остальные — в Южной Дакоте и Нью-Джерси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в американском штате Массачусетс в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Также режим ЧС был введен в штатах Колорадо и Северная Каролина.

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