Сеул, , 06:07 — REGNUM Очаг распространения коронавируса нового типа был выявлен в колл-центре одной из южнокорейских компаний в столице Южной Кореи Сеуле. Заболеваемость COVID-19 среди сотрудников и их семей достигла 90 человек, заявил мэр города Пак Вон Сун, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что колл-центр принадлежит одной из страховых компаний. Он расположен в районе Силлим-дон. По предварительным данным, двое сотрудников этой компании являлись членами секты Синчхончжи, которая стала разносчиком инфекции в городе Тэгу. Однако результаты анализов у этих работников коронавируса не выявили.

Тем не менее, в настоящее время в здании работают 550 человек, которых местные власти уже проверяют на заболевание COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 7755 человек. Число погибших от заболевания достигло 60.

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