Токио, , 05:16 — REGNUM Диагноз заболевания коронавирусом COVID-19 подтвержден уже у 1277 человек в Японии, 59 из них заразились за последние сутки, передает телеканал NHK.

Больше всего пациентов — 111 человек — находится на острове Хоккайдо.

Еще три человека скончались от последствий заболевания. Всего в Японии было зарегистрировано 19 летальных случаев от COVID-19. При этом, семь человек из них являлись пассажирами «карантинного» лайнера Diamond Princеss.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта японское правительство одобрило законопроект об объявлении режима чрезвычайной ситуации в государстве.

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