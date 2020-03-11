Сеул, , 05:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».

Общее число зараженных достигло 7755 человек. Также, по данным южнокорейского минздрава, за все время от инфекции в стране скончались 60 человек. По-прежнему большинство случаев заболевания приходится на город Тэгу, где находится один из очагов распространения коронавируса.

Отмечается, что число новых случаев свидетельствует о том, что коренного перелома в борьбе с распространением инфекции в Южной Корее не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 10 марта в Южной Корее был выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Южнокорейские власти отметили снижение числа заболевших и выразили надежду, что в стране достигнут перелом в борьбе с инфекцией.

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