Москва, 11 марта 2020, 02:31 — REGNUM Росстат может создать мобильные переписные участки в крупных организациях и на предприятиях, сообщил замглавы службы Павел Смелов. Об этом 11 марта пишут «Известия».
По его словам, такой подход поможет пройти электронную перепись гражданам, кто не могут встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Участки предлагается открывать по запросу руководства компаний.
Смелов также сообщил, что идею организации мобильных пунктов на предприятиях российские чиновники позаимствовали у белорусских коллег. В ходе переписи 2019 года 28% населения Белоруссии было учтено именно таким образом.
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