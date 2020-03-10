Вильнюс, , 18:43 — REGNUM Посольство Польши в Литве сегодня, 10 марта, распространило заявление о введении санитарного контроля на границе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новый режим вводится немедленно.

Все пересекающие границу граждане должны будут заполнять анкеты с контактной информацией. Перевозчиков снабдят их заблаговременно и будут просить раздавать пассажиров до пересечения границы, таким образом минимизировав риски очередей.

Также планируется выборочно проверять температуру путешественников.

Напомним, в Литве в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в стране выявлен лишь один случай заражения новым вирусом.