Токио, 10 марта 2020, 17:22 — REGNUM Компании Lego и Nintendo работают над совместным проектом. Об этом сообщается 10 марта на Twitter-странице Nintendo of America.
https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1237363045271126016
Судя по опубликованному изображению, компании выпустят конструктор Lego с персонажами игр Super Mario Bros. Дополнительные подробности пока не сообщаются.
Напомним, Super Mario Bros. — это серия видеоигр в жанре платформер от компании Nintendo. По сюжету, водопроводчик Марио пытается спасти принцессу Пич из замка злого дракона Боузера.
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