Киев, , 15:12 — REGNUM Двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, вылечились от коронавируса COVID-2019, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Люди выписались из японских больниц и в данный момент находятся в гостиницах. Ещё два гражданина Украины пребывают в больнице Токио, их состояние удовлетворительное.

Всего на Diamond Princess находилось 25 граждан Украины. Все они были членами экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР с подозрением на коронавирус была госпитализирована женщина, которая посещала Китай.

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