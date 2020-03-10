Донецк, , 12:27 — REGNUM В ДНР госпитализировали женщину, прибывшую из Китая, сообщила 10 марта пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

6 марта она прошла первичный медицинский контроль в аэропорту Шереметьево, но никаких симптомов заражения коронавирусом COVID-2019 у женщины не обнаружили.

«При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2», — сказано в сообщении.

Пациентку госпитализировали, она находится под наблюдением в инфекционном отделении. Предпринимаются меры для установления диагноза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения и профилактики Объединённых Арабских Эмиратов сообщило, что коронавирус COVID-2019 выявили у двух граждан РФ, однако российские дипломаты пока что не получили официального подтверждения данной информации.

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