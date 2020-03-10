Красноярск, , 13:12 — REGNUM Власти Красноярского края обнародовали последнюю информацию по противодействию коронавирусной инфекции. Как сообщается 10 марта в инстаграме губернатора региона Александра Усса, с докладом по ситуации на заседании президиума правительства края выступил зампред правительства Алексей Подкорытов.

На сегодняшний день под наблюдением в регионе находятся 228 человек. Роспотребнадзор выдал 149 постановлений гражданам об изоляции на дому на 14 дней.

Ни один анализ пока не подтвердился, но наблюдение продолжается. Заболевших на сегодняшний день в Красноярском крае нет, подчеркнул Подкорытов.

Он отметил, что в регионе в связи с угрозой коронавируса подготовлен специальный план санитарно-эпидемиологических мероприятий, сформирована рабочая группа, работает горячая линия.

«Ситуация под хорошим контролем, но мы должны быть наготове по всем параметрам: от масок и до обсервации», — прокомментировал губернатор края Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса пришлось перенести Красноярский экономический форум, который должен был пройти в Красноярске с 19 по 21 марта.

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