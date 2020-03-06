Красноярск, , 11:08 — REGNUM С 19 по 21 марта 2020 года в Красноярске должен был пройти Красноярский экономический форум (КЭФ), однако его перенесли на неопределённый срок из-за коронавируса.

«В связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти Красноярский экономический форум не будет проведён в те даты, в которые планировался», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

При этом в пресс-службе не связали перенос мероприятия с коронавирусом, объяснив такое решение «рекомендациями федеральных органов исполнительной власти». Однако СМИ и телеграм-каналы утверждают, что причиной стала именно угроза коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Красноярский экономический форум должен пройти в Красноярске в 17-й раз. Основной повесткой мероприятия названо обеспечение опережающего развития Сибири и Ангаро-Енисейского макрорегиона.

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